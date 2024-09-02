Прокуратура Парижа допустила вероятность переквалификации дела Дурова

Дело сооснователя Telegram Павла Дурова может быть переквалифицировано по итогам расследования.

Дело сооснователя Telegram Павла Дурова может быть переквалифицировано по итогам расследования.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила прокуратура Парижа.

"Решение о завершении расследования дела Дурова, которое может длиться несколько месяцев, принимает следственный судья, - отмечается в сообщении. - Затем прокуратура должна постановить либо о прекращении дела, либо о направлении его в суд, при этом в случае необходимости дело может быть переквалифицировано".

Уточняется, что до окончательного решения досье Дурова на финальном этапе следствия вернется к следственному судье.

В надзорном органе напомнили, что после предъявления обвинения Дуров как участник уголовного процесса получит доступ к материалам досье, а вместе с этим у него появится возможность для приобщения к делу документов, которые он сочтет необходимыми.

"В отношении Дурова действует судебный контроль, которые предусматривает, что он должен оставаться по адресу, сообщенному следственному судье. Залог должен вноситься поэтапно", - добавили в прокуратуре.