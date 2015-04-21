Прокуратура Аргентины сняла обвинения с президента страны

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Прокуратура Аргентины сняла обвинения против президента страны Кристины Фернандес де Киршнер. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, аргентинский федеральный прокурор Хавьер Де Лука заявил, что доказательств, представленных ранне прокурором Нисманом, недостаточно и в действиях Киршнер нет состава преступления.

В январе прокурор Альберто Нисман, расследовавший дело о взрыве еврейского культурного центра в Буэнос-Айресе в 1994 году, публично обвинил президента Кристину Киршнер, а также главу МИД Эктора Тимермана в сговоре с целью "обеспечить безнаказанность" иранцев, которых Аргентина обвиняет в причастности к взрыву в Буэнос-Айресе.

Вскоре Нисман был обнаружен мертвым в своей квартире. На данный момент следствие достоверно не установило, было ли это убийством или самоубийством.

В конце февраля обвинения против Киршнер были аннулированы, однако федеральный прокурор Херардо Польисита в рамках дела, которое вел Нисман, обжаловал это решение и снова официально предъявил обвинения Кристине де Киршнер, Эктору Тимерману, а также политикам Луису Д'Элиа и Андресу Ларроке.