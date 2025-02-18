Прогресс в переговорах между Россией и США возможен в ближайшие 2-3 месяца

Впервые за много лет переговоры официальных лиц США и России начались в Эр-Рияде.

Впервые за много лет переговоры официальных лиц США и России начались в Эр-Рияде. Они проходят в одном из дворцов королевской семьи — Дирия в комплексе Альбасатин.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, прогресс в переговорах между двумя странами возможен в ближайшие 2-3 месяца. Москва передала Вашингтону ряд предложений в инвестиционно-экономической сфере.

"Мы не можем раскрывать детали. Все, что я могу сказать, у нас идет очень важный трек по экономике. И, понятно, есть вопрос политический. Я политическими вопросами не занимаюсь, но вот вопросами инвестиционно-экономическими. У нас есть ряд предложений, над которыми наши коллеги думают. Я считаю, что там будет, возможно, прогресс уже не в отдаленной перспективе, а в ближайшие 2-3 месяца", - сказал он.

Встреча, как ожидается, будет посвящена прежде всего восстановлению российско-американских отношений.

Кроме того, в ходе переговоров будет затронут и вопрос украинского урегулирования.

Российскую сторону представляет глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. В команду США вошли госсекретарь Марко Рубио, глава ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник Стив Уиткофф.