Проект резолюции по химическим атакам в Сирии распространен в СБ ООН

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Проект резолюции по установлению виновных в применении химического оружия в Сирии распространен в Совете Безопасности ООН, информирует Report со ссылкой на РИА Новости.

Получение документа агентству подтвердил представитель западной страны-члена Совета Безопасности. До 10.00 четверга у делегаций есть время для внесения поправок в предложенный проект резолюции.

В постпредстве РФ при ООН РИА Новости сообщили, что работа над документом завершается. "К пятнице надеемся согласовать", — сказал пресс-секретарь миссии Алексей Зайцев.

По словам источника агентства в западной делегации, принятие документа ожидается в пятницу.

В начале июля США распространили в СБ ООН первоначальный проект резолюции по привлечению к ответственности виновных в применении химического оружия в Сирии. США вели закрытые консультации по этому вопросу с членами Совета Безопасности, в том числе с Россией. В конце июля постпред РФ при ООН Виталий Чуркин сообщил, что "доволен работой с американской делегацией в последние недели над этим сложным проектом резолюции".