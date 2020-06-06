Принц Уильям тайно работал в британской службе доверия

Герцог Кембриджский принц Уильям общался с людьми, попавшими в трудные жизненные ситуации, во время тайной работы в британской службе доверия Shout 85258.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ru, об этом пишет The Mirror.

Принц прошел специальные курсы с другими добровольцами. А его супруга Кейт Миддлтон помогала в волонтерской программе Национальной службы здравоохранения. Герцогиня созванивалась с людьми, которые находились дома на самоизоляции во время пандемии и нуждались в поддержке.

Королевская семья также поговорила с организацией, работающей с этническими меньшинствами, и пошутила о проблемах домашнего обучения. Уильям Кембриджский признал, что некоторые из курсовых работ принца Джорджа иногда были очень сложными.

Издание отмечает, что королевская семья вложила в службу Shout около 3 млн фунтов стерлингов (более 260 млн рублей).