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Принц Гарри заявил, что хочет примириться с семьей

Принц Гарри заявил, что хочет примириться с семьей Принц Гарри заявил, что хотел бы вернуться в Великобританию.
Другие страны
3 мая 2025 г. 14:36
Принц Гарри заявил, что хочет примириться с семьей

Принц Гарри заявил, что хотел бы вернуться в Великобританию.

Как передает Report, об этом он рассказал в интервью BBC.

Принц выразил сожаление в связи с тем, что не может привезти детей и жену в Великобританию.

"Они очень многое упускают. Я люблю мою страну и всегда любил, несмотря на действия некоторых людей. Я скучаю, и это грустно, что я не могу показать детям мою родину", — подчеркнул принц Гарри.

Он добавил, что хотел бы вернуться в Великобританию и примириться с семьей, но не видит такой возможности, ведь родственники не могут его простить.

"Некоторые из членов моей семьи никогда не простят мне то, что я написал в своих мемуарах, они никогда не простят мне и многое другое. Но я бы очень хотел примирения со своей семьей. Я не вижу смысла в продолжении конфликта, ведь жизнь — это драгоценный дар. Я не знаю, сколько осталось жить моему отцу, а он не разговаривает со мной из-за этой истории с охраной. <...> Но примирение невозможно без правды, частью которой я поделился. Я бы хотел достичь его. Если же они этого не хотят, это их решение", — заключил принц Гарри.

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Версия на азербайджанском языке Şahzadə Harri ailəsi ilə barışmaq istəyir

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