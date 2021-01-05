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Принадлежавший Трампу автомобиль Ferrari выставили на аукцион

Принадлежавший Трампу автомобиль Ferrari выставили на аукцион Люксовый автомобиль Ferrari F430, принадлежавший действующему президенту США Дональду Трампу, выставили на аукцион. Его первоначальная стоимость оценена в 400-500 тысяч долларов (29,6-37 миллионов рублей)
Другие страны
5 января 2021 г. 21:35
Принадлежавший Трампу автомобиль Ferrari выставили на аукцион

Люксовый автомобиль Ferrari F430, принадлежавший действующему президенту США Дональду Трампу, выставили на аукцион. Его первоначальная стоимость оценена в 400-500 тысяч долларов США.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте аукционного дома Mecum Auctions.

По данным портала, машина 2007 года выпуска достанется покупателю вместе с копией документов, подтверждающих информацию о ее первом владельце после поставки.

Уточняется, что американский лидер приобрел суперкар новым, так что в документации будут проставлены как его личная подпись, так и адрес регистрации в небоскребе Трамп-тауэр. Машина проехала за все время около 6910 миль (более 11 тысяч километров). Ferrari F430 представлена с бежевым кожаном салоном, с оригинальной символикой марки.

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