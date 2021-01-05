Принадлежавший Трампу автомобиль Ferrari выставили на аукцион

Люксовый автомобиль Ferrari F430, принадлежавший действующему президенту США Дональду Трампу, выставили на аукцион. Его первоначальная стоимость оценена в 400-500 тысяч долларов (29,6-37 миллионов рублей)

Люксовый автомобиль Ferrari F430, принадлежавший действующему президенту США Дональду Трампу, выставили на аукцион. Его первоначальная стоимость оценена в 400-500 тысяч долларов США.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте аукционного дома Mecum Auctions.

По данным портала, машина 2007 года выпуска достанется покупателю вместе с копией документов, подтверждающих информацию о ее первом владельце после поставки.

Уточняется, что американский лидер приобрел суперкар новым, так что в документации будут проставлены как его личная подпись, так и адрес регистрации в небоскребе Трамп-тауэр. Машина проехала за все время около 6910 миль (более 11 тысяч километров). Ferrari F430 представлена с бежевым кожаном салоном, с оригинальной символикой марки.