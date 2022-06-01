При землетрясении на юго-западе Китая погибли не менее четырех человек

Четыре человека погибли и 14 пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,1 в провинции Сычуань на юго-западе Китая в среду.

Четыре человека погибли и 14 пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,1 в провинции Сычуань на юго-западе Китая в среду.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает Центральное телевидение Китая.

По состоянию на 19.40 известно о четырех погибших и четырнадцати пострадавших (все в уезде Баосин), отмечает телеканал.

Ранее китайский сейсмологический центр сообщил, что землетрясение магнитудой 6,1 было зафиксировано в 17.00 по местному времени в среду в провинции Сычуань на юго-западе Китая.

Эпицентр располагался в уезде Лушань городского округа Яань провинции Сычуань. Очаг землетрясения залегал на глубине 17 километров.

В настоящее время в районах, пострадавших от землетрясения, ведутся поисково-спасательные работы.