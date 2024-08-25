При затоплении лодки у берегов Йемена погибли 13 мигрантов

В Йемене у берегов города Таиз перевернулась лодка с нелегальными мигрантами, в результате чего погибли 13 человек, еще 14 пропали без вести.

В Йемене у берегов города Таиз перевернулась лодка с нелегальными мигрантами, в результате чего погибли 13 человек, еще 14 пропали без вести.

Как передает Report , об этом сообщается на странице Международной организации ООН по миграции (МОМ) в социальной сети Х.

"Среди погибших 11 мужчин и 2 женщины. Тела погибших были обнаружены на берегу Баб-эль-Мандеб около Аль-Шуры в районе Дубаб",- говорится в сообщении.

Заместитель главы миссии МОМ в Йемене Мэтт Хубер подчеркнул, что последняя трагедия является ярким напоминанием об опасностях, с которыми мигранты сталкиваются на этом маршруте.

"Мы не можем нормализовать эти разрушительные потери. Вместо этого крайне важно прилагать коллективные усилия к тому, чтобы обеспечить защиту и поддержку мигрантов на протяжении всего их путешествия", - сказал Хубер, подчеркнув решимость МОМ и далее прилагать усилия к предотвращению подобных инцидентов и защите уязвимых мигрантов.