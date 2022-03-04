При взрыве в мечети в Пакистане погибли не менее 30 человек

При взрыве в мечети в Пакистане погибли не менее 30 человек

Не менее 30 человек погибли и более 50 получили ранения при взрыве в мечети в пакистанском Пешаваре во время пятничной молитвы.

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Не менее 30 человек погибли и более 50 получили ранения при взрыве в мечети в пакистанском Пешаваре во время пятничной молитвы. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Geo News со ссылкой на сотрудников полиции и спасателей. По предварительным данным, атака была осуществлена террористом-смертником. Спасательные команды эвакуируют раненых в больницы, им помогают местные жители, перевозя пострадавших на мотоциклах и автомобилях. Как сообщил телеканалу представитель госпиталя, как минимум 10 раненых находятся в критическом состоянии. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке At least 30 dead in Pakistan mosque blast