При взрыве в мечети в Пакистане погибли не менее 30 человек

Не менее 30 человек погибли и более 50 получили ранения при взрыве в мечети в пакистанском Пешаваре во время пятничной молитвы.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Geo News со ссылкой на сотрудников полиции и спасателей.
По предварительным данным, атака была осуществлена террористом-смертником.
Спасательные команды эвакуируют раненых в больницы, им помогают местные жители, перевозя пострадавших на мотоциклах и автомобилях.
Как сообщил телеканалу представитель госпиталя, как минимум 10 раненых находятся в критическом состоянии.