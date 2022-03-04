О нас
Аудио новости

При взрыве в мечети в Пакистане погибли не менее 30 человек

При взрыве в мечети в Пакистане погибли не менее 30 человек Не менее 30 человек погибли и более 50 получили ранения при взрыве в мечети в пакистанском Пешаваре во время пятничной молитвы.
Другие страны
4 марта 2022 г. 13:51
При взрыве в мечети в Пакистане погибли не менее 30 человек

Не менее 30 человек погибли и более 50 получили ранения при взрыве в мечети в пакистанском Пешаваре во время пятничной молитвы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Geo News со ссылкой на сотрудников полиции и спасателей.

По предварительным данным, атака была осуществлена террористом-смертником.

Спасательные команды эвакуируют раненых в больницы, им помогают местные жители, перевозя пострадавших на мотоциклах и автомобилях.

Как сообщил телеканалу представитель госпиталя, как минимум 10 раненых находятся в критическом состоянии.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке At least 30 dead in Pakistan mosque blast
Версия на азербайджанском языке Pakistanda məsciddə partlayış törədilib, 30 nəfər ölüb

Другие новости из категории

В Украине автомобиль попал под ракетный обстрел, погиб азербайджанец
В Украине автомобиль попал под ракетный обстрел, погиб азербайджанец
4 марта 2022 г. 14:13
Минобороны РФ заявило о взятии под контроль города Энергодар и Запорожской АЭС
Минобороны РФ заявило о взятии под контроль города Энергодар и Запорожской АЭС
4 марта 2022 г. 14:04
Южная Корея запретила экспорт в адрес 49 российских компаний
Южная Корея запретила экспорт в адрес 49 российских компаний
4 марта 2022 г. 14:04
Генсек НАТО: Мы не хотим войны с Россией
Генсек НАТО: "Мы не хотим войны с Россией"
4 марта 2022 г. 13:45
Украина призвала МККК срочно оказать содействие в создании гуманитарных коридоров
Украина призвала МККК срочно оказать содействие в создании гуманитарных коридоров
4 марта 2022 г. 13:38
ЕС упростил правила перевозки гуманитарных грузов для Украины
ЕС упростил правила перевозки гуманитарных грузов для Украины
4 марта 2022 г. 12:54
Боррель: ЕС начал действовать в поддержку Украины
Боррель: ЕС начал действовать в поддержку Украины
4 марта 2022 г. 11:36
В пригороде Парижа прогремел взрыв, есть пострадавшие
В пригороде Парижа прогремел взрыв, есть пострадавшие
4 марта 2022 г. 11:27
Узбекистан продолжает эвакуацию своих граждан из Украины
Узбекистан продолжает эвакуацию своих граждан из Украины
4 марта 2022 г. 11:23
Telegraph: Елизавета II сделала крупное пожертвование в фонд помощи украинским беженцам
Telegraph: Елизавета II сделала крупное пожертвование в фонд помощи украинским беженцам
4 марта 2022 г. 10:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi