При взрыве в мечети в Нигерии погибли десятки верующих

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ При атаке террористов-смертников на мечеть в городе Майдугури погибли десятки верующих, передает Report со ссылкой на Agence France-Presse.
«Все люди в мечети погибли. Никому не удалось уйти», — рассказал местный торговец. Другой свидетель насчитал не менее 42 тел.
На этой неделе в том же городе на северо-востоке Нигерии прозвучали три взрыва.
Ранее соседний Нигер ввел чрезвычайное положение на границе с Нигерией из-за боевиков «Боко Харам», которые активно действуют в регионе.
News DepartmentАвтор новости
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