При взрыве в мечети в Нигерии погибли десятки верующих

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ При атаке террористов-смертников на мечеть в городе Майдугури погибли десятки верующих, передает Report со ссылкой на Agence France-Presse.

«Все люди в мечети погибли. Никому не удалось уйти», — рассказал местный торговец. Другой свидетель насчитал не менее 42 тел.

На этой неделе в том же городе на северо-востоке Нигерии прозвучали три взрыва.

Ранее соседний Нигер ввел чрезвычайное положение на границе с Нигерией из-за боевиков «Боко Харам», которые активно действуют в регионе.