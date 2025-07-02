При взрыве под Житомиром погибли двое, пострадали 15 человек

На трассе под Житомиром 2 июля прогремело два взрыва. В районе взрыва поднялся густой дым.
Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.
"В населенном пункте Березина возле Житомира на трассе M-06 произошло два взрыва. Мы можем констатировать о двух погибших, 15 человек пострадали", - отметил Бунечко.
Он уточнил, что также в результате взрыва были повреждены частные дома. На месте инцидента развернули оперативный штаб. Пострадавшим предоставляют всю необходимую помощь. По трассе обеспечили минимальный проезд.