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При взрыве под Житомиром погибли двое, пострадали 15 человек

При взрыве под Житомиром погибли двое, пострадали 15 человек На трассе под Житомиром 2 июля прогремело два взрыва. В районе взрыва поднялся густой дым.
Другие страны
2 июля 2025 г. 21:40
При взрыве под Житомиром погибли двое, пострадали 15 человек

На трассе под Житомиром 2 июля прогремело два взрыва. В районе взрыва поднялся густой дым.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

"В населенном пункте Березина возле Житомира на трассе M-06 произошло два взрыва. Мы можем констатировать о двух погибших, 15 человек пострадали", - отметил Бунечко.

Он уточнил, что также в результате взрыва были повреждены частные дома. На месте инцидента развернули оперативный штаб. Пострадавшим предоставляют всю необходимую помощь. По трассе обеспечили минимальный проезд.

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