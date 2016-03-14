При утечке химикатов в Бангкоке погибли до 10 человек

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ В столице Таиланда в подвале одного из банков произошла утечка химических веществ, в результате происшествия погибли восемь человек и еще несколько пострадали. Как сообщает Report, об этом пишет Газета.Ru со ссылкой на The Bangkok Post.

Причины инцидента выясняются, в пресс-службе Siam Commercial Bank уточнили, что авария произошла в результате работ по улучшению автоматической системы пожаротушения силами подрядной организации.

По данным бангкокского центра экстренной медицины "Эраван", на который ссылается ТАСС, жертвами аварии стали 10 человек, еще 15 пострадали.