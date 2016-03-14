При утечке химикатов в Бангкоке погибли до 10 человек

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ В столице Таиланда в подвале одного из банков произошла утечка химических веществ, в результате происшествия погибли восемь человек и еще несколько пострадали. Как сообщает Report, об этом пишет Газета.Ru со ссылкой на The Bangkok Post.
Причины инцидента выясняются, в пресс-службе Siam Commercial Bank уточнили, что авария произошла в результате работ по улучшению автоматической системы пожаротушения силами подрядной организации.
По данным бангкокского центра экстренной медицины "Эраван", на который ссылается ТАСС, жертвами аварии стали 10 человек, еще 15 пострадали.
News DepartmentАвтор новости
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