При стрельбе на парковке магазина в США погибли три человека

Другие страны
12 августа 2025 г. 05:21
Три человека погибли в результате стрельбы на парковке магазина в городе Остин, столице американского штата Техас.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает местная полиция.

"Когда полицейские прибыли, они обнаружили трех человек с огнестрельными ранениями на парковке (магазина - ред.) Target. Подозреваемый скрылся... Полиция затем обнаружила его на юге Остина, он был взят под стражу после применения по отношению к нему электрошокера. Три человека погибли. Это очень печальный день для Остина", - заявила начальник полиции Остина Лиза Дэвис на брифинге, трансляция которого велась в соцсетях службы скорой помощи Остина и округа Травис.

По ее словам, у подозреваемого были в прошлом проблемы с психическим здоровьем. Начальник службы скорой помощи Роберт Лакритц добавил, что два человека были признаны погибшими на месте, еще один скончался в больнице. По его словам, еще одному человеку была оказана помощь в связи с травмами, не связанными с огнестрельными ранениями.

