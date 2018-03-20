При стрельбе в торговом центре в Мехико убит один человек

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Один человек погиб в результате стрельбы в торговом центре в мексиканской столице в понедельник.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила прокуратура Мехико.

По их данным огонь открыл мужчина, стрелявший в свою знакомую.

"Женщина 28 лет умерла в результате трех выстрелов со стороны 35-летнего мужчины, которой также ранил себя… этим вечером внутри торгового центра в колонии Хуарес района Куаутемок", — сообщило ведомство

Стрельба произошла в торговом центре на центральном проспекте Мехико Реформе, что вызвало мобилизацию крупных сил полиции на месте преступления.