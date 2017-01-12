При столкновении поездов в Сербии пострадали 22 человека

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ В результате столкновения пассажирского и товарного поездов на севере Сербии ранены 22 человека.

Как передает Report, об этом сообщает Tanjug.

По данным информагентства, инцидент случился на железнодорожной ветке Белград-Нови-Сад в районе станции Сайлово-Кисач. Четверо пассажиров получили тяжелые травмы, оставшиеся 18 человек отделались легкими ранениями. При этом в экстренных службах считают, что опасности для жизни пострадавших нет.