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    При столкновении маршрутки и фуры в Казахстане погибли девять человек

    Также сообщается, что 27 пострадавших были госпитализированы

    Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Около города Жанаозен на западе Казахстана произошло столкновение "ГАЗели" и тепловоза, в результате которого погибли девять человек.

    Как передает Report, об этом сообщает местные СМИ.

    "В ДТП на железнодорожном переезде в пригороде Жанаозена в районе поселка Тенге, по уточненным данным, погибли девять человек", - цитируется в СМИ сообщение местной прокуратуры.

    Также сообщается, что 27 пострадавших были госпитализированы.

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