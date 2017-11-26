При столкновении маршрутки и фуры в Казахстане погибли девять человек

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Около города Жанаозен на западе Казахстана произошло столкновение "ГАЗели" и тепловоза, в результате которого погибли девять человек.

Как передает Report, об этом сообщает местные СМИ.

"В ДТП на железнодорожном переезде в пригороде Жанаозена в районе поселка Тенге, по уточненным данным, погибли девять человек", - цитируется в СМИ сообщение местной прокуратуры.

Также сообщается, что 27 пострадавших были госпитализированы.