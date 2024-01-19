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При сходе оползня на Филиппинах погибли не менее девяти человек

При сходе оползня на Филиппинах погибли не менее девяти человек По меньшей мере девять человек погибли в результате схода оползня на дом в филиппинской провинции Давао-де-Оро во время религиозного мероприятия.
Другие страны
19 января 2024 г. 10:54
При сходе оползня на Филиппинах погибли не менее девяти человек

По меньшей мере девять человек погибли в результате схода оползня на дом в филиппинской провинции Давао-де-Оро во время религиозного мероприятия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал GMA News.

Местные власти сообщили о том, что два человека все еще числятся пропавшими без вести, ведутся их поиски.

В общей сложности в провинции было зафиксировано 73 инцидента, связанных с непогодой. Более 3,4 тыс. семей перемещены в эвакуационные центры.

Сход оползня на здание, в котором проводилось молитвенное богослужение, произошел 18 января в муниципалитете Монкайо. На мероприятии присутствовали 14 человек, трех из них удалось спасти.

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Версия на английском языке Death toll in Philippine landslide rises to 9

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