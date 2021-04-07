При пожаре в жилом доме Нью-Йорка пострадал 21 человек

По данным пожарной службы города, эвакуировали около 240 человек

По меньшей мере 21 человек пострадал при пожаре в жилом доме в Нью-Йорке. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пожарная служба города в Instagram.

"В настоящее время были эвакуированы 90 семей, это около 240 человек. <...> На месте находятся более 350 пожарных и сотрудников скорой помощи. К счастью, серьезных травм нет, у нас 21 пациент, среди них 16 пожарных, они были доставлены в ближайшие больницы", - указано в сообщении пожарной службы.

Как указывает телеканал CNN, пожар произошел в доме на 150 квартир в районе Куинс. Возгорание началось в квартире на шестом этаже и быстро распространилось на этажи выше, так как владелец квартиры, покидая ее, оставил дверь открытой.

Отмечается, что огонь еще не потушен.