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    При оползне в Гватемале пропали без вести 600 человек

    В спасательной операции участвуют около 600 человек

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ В юго-восточной части Гватемала-сити сход оползня после проливных дождей привел к гибели девятерых человек, передает Газета.Ru со ссылкй на Reuters.

    В списках пропавших без вести находятся 600 местных жителей, ил, грязь и камни накрыли более 120 домов на окраине гватемальской столицы, информирует Report.

    По словам чиновников, в спасательной операции участвуют около 600 человек. Создан временный пункт размещения для потерявших жилье.

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