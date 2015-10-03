При оползне в Гватемале пропали без вести 600 человек

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ В юго-восточной части Гватемала-сити сход оползня после проливных дождей привел к гибели девятерых человек, передает Газета.Ru со ссылкй на Reuters.

В списках пропавших без вести находятся 600 местных жителей, ил, грязь и камни накрыли более 120 домов на окраине гватемальской столицы, информирует Report.

По словам чиновников, в спасательной операции участвуют около 600 человек. Создан временный пункт размещения для потерявших жилье.