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При нападении талибов в Афганистане погибли 14 силовиков

При нападении талибов в Афганистане погибли 14 силовиков По меньшей мере 14 силовиков, включая начальника местной полиции, погибли, ещё 37 взяты в плен в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" в провинции Фарьяб на северо-западе Афганистана.
Другие страны
6 июня 2021 г. 13:52
При нападении талибов в Афганистане погибли 14 силовиков

По меньшей мере 14 силовиков, включая начальника местной полиции, погибли, ещё 37 взяты в плен в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" в провинции Фарьяб на северо-западе Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на члена совета провинции Надира Саиди.

По его словам, талибы напали в субботу поздно вечером на главное управление полиции уезда Кайсар.

"Ещё более 30 силовиков и полицейских подверглись осаде со стороны "Талибана", и, если подкрепление не прибудет на место, они также будут взяты в плен талибами", - заявил Саиди.

Телеканал отмечает, что силовики провинции Фарьяб на данный момент не комментируют нападение боевиков на главное управление полиции.

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