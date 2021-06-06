При нападении талибов в Афганистане погибли 14 силовиков

По меньшей мере 14 силовиков, включая начальника местной полиции, погибли, ещё 37 взяты в плен в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" в провинции Фарьяб на северо-западе Афганистана.

По меньшей мере 14 силовиков, включая начальника местной полиции, погибли, ещё 37 взяты в плен в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" в провинции Фарьяб на северо-западе Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на члена совета провинции Надира Саиди.

По его словам, талибы напали в субботу поздно вечером на главное управление полиции уезда Кайсар.

"Ещё более 30 силовиков и полицейских подверглись осаде со стороны "Талибана", и, если подкрепление не прибудет на место, они также будут взяты в плен талибами", - заявил Саиди.

Телеканал отмечает, что силовики провинции Фарьяб на данный момент не комментируют нападение боевиков на главное управление полиции.