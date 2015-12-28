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    При нападении «Боко Харам» на город в Нигерии погибли 15 человек

    Военнослужащие открыли огонь по боевикам в попытке отразить атаку

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ В результате нападения боевиков «Боко Харам» на город Майдугури на северо-востоке Нигерии погибли не менее 15 человек, сообщает Associated Press со ссылкой на очевидцев.

    Боевики прибыли на трех грузовиках и открыли огонь из минометов неподалеку от казарм в деревне Дувари. Также сообщается о двух женщинах-смертниц, которые привели в действие взрывные устройства.

    Военнослужащие открыли огонь по боевикам в попытке отразить атаку. Среди погибших есть мирные жители.

    Ранее сообщалось, что боевики из исламской группировки «Боко Харам» убили 13 жителей деревни на северо-востоке Нигерии.

    «Боко Харам» — радикальная группировка, действующая в Нигерии, Нигере, Чаде и Камеруне. Весной 2015 года она присоединилась к запрещенному в России террористической группировке «ИГИЛ», отмечает Report со ссылкой на Газета.Ru.

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