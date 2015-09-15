При нападении боевиков в Афганистане погибли шесть человек

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Пять мирных жителей и один военнослужащий погибли в результате нападения боевиков на автомобиль в провинции Газни на востоке Афганистана. Как передает Report, об этом сообщает агентство Cиньхуа со ссылкой на местные власти.

"Гражданский автомобиль, который подвозил двух солдат, направлялся по главной дороге рано утром. Боевики обстреляли автомобиль около населенного пункта Чар Девар, в результате чего погибли пять пассажиров и один военнослужащий, а также пострадал другой солдат", — сообщил агентству представитель правительства провинции Шафик Нанг.

По словам представителя властей провинции, автомобиль направлялся в соседнюю провинцию Пактия.