​При крушении поезда в США пострадали 50 человек

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Число пострадавших в результате столкновения поезда с грузовиком в Калифорнии возросло до 51 человека.

Как передает Report, в больницах американского штата Калифорния находятся 28 человек, четверо из них в критическом состоянии.

По сообщениям власти этого американского штата, авария на железнодорожном переезде произошла в 05.50 по местному времени (17.50 по бакинскому времени) на ветке "Метролинк" (Metrolink) между городами Окснар и Камарийо в 100 км к северо-западу от Лос-Анджелеса.

Согласно предварительным данным, причиной столкновения стал неработающий шлагбаум. В результате аварии грузовик загорелся, три вагона поезда сошли с рельсов и перевернулись.