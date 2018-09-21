При крушении парома в Танзании погибли 42 человека - ФОТО

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 42 человека утонули в четверг в результате крушения парома в Танзании. Трагедия произошла на озере Виктория.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

Местные власти не исключают, что число жертв может превысить 200 человек.

По данным британской вещательной корпорации Би-би-си, паром затонул между островами Юкора и Буголора, а на борту судна находились свыше 400 человек.

Согласно информации портала Africanews, судно перевернулось за несколько метров до места швартовки.