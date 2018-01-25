При крушении Ми-8 на Украине погибли четыре человека - ВИДЕО

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Баку. 25 января. REPORT.AZ/ По предварительной информации, на борту вертолета, который упал в Кременчуге, находились три-четыре человека, все погибли.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-секретарь Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области Светлана Рыбалко.

Вертолет врезался в телевизионную вышку и упал в городе Кременчуг в Полтавской области, погибли три человека.

"По предварительной информации, на борту находились четыре человека… Или четыре, или три, погибли все, кто находился в вертолете", — сказала Рыбалко в эфире телеканала "112 Украина".

По ее словам, вертолет принадлежал частной авиакомпании и совершал учебно-тренировочный полет.