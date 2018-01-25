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    При крушении Ми-8 на Украине погибли четыре человека - ВИДЕО

    Вертолет принадлежал частной авиакомпании и совершал учебно-тренировочный полет© http://newstes.ru

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ По предварительной информации, на борту вертолета, который упал в Кременчуге, находились три-четыре человека, все погибли.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-секретарь Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области Светлана Рыбалко.

    Вертолет врезался в телевизионную вышку и упал в городе Кременчуг в Полтавской области, погибли три человека.

    "По предварительной информации, на борту находились четыре человека… Или четыре, или три, погибли все, кто находился в вертолете", — сказала Рыбалко в эфире телеканала "112 Украина".

    По ее словам, вертолет принадлежал частной авиакомпании и совершал учебно-тренировочный полет.

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