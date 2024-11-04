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При извержении вулкана в Индонезии погибли по меньшей мере шестеро

При извержении вулкана в Индонезии погибли по меньшей мере шестеро Не менее шести человек погибли при извержении вулкана на острове Флорес в Индонезии.
Другие страны
4 ноября 2024 г. 09:02
При извержении вулкана в Индонезии погибли по меньшей мере шестеро

Не менее шести человек погибли при извержении вулкана на острове Флорес в Индонезии.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Национальное агентство по противодействию чрезвычайным ситуациям.

Извержение вулкана Левотоби Лаки-Лаки началось в ночь на 4 ноября и сопровождалось выбросом пепла на высоту 2 тыс. м. Агентство уточняет, что извержение привело к пожарам в близлежащих поселениях.

Информация о жертвах и повреждениях обновляется. По неподтвержденным данным, несколько человек могли также погибнуть при обрушении домов, вызванных извержением.

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