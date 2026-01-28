При атаке российских дронов на Киевскую область погибли два человека

Не менее двух человек погибли в результате атаки российских дронов на многоэтажный жилой дом в Киевской области Украины.

Как сообщает Report, об этом в своем телеграм-канале заявил глава областной военной администрации (ОВА) Николай Калашник.

По его словам, в доме после атаки произошло возгорание кровли и верхнего этажа.

"На месте работают спасатели, медики находятся в режиме ожидания и контроля", - написал он.

Ранее сообщалось, что в результате налета дронов ВС РФ на пассажирский поезд в Харьковской области Украины погибли по меньшей мере пять человек.