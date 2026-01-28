Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    При атаке российских дронов на Киевскую область погибли два человека

    Другие страны
    • 28 января, 2026
    • 07:49
    При атаке российских дронов на Киевскую область погибли два человека

    Не менее двух человек погибли в результате атаки российских дронов на многоэтажный жилой дом в Киевской области Украины.

    Как сообщает Report, об этом в своем телеграм-канале заявил глава областной военной администрации (ОВА) Николай Калашник.

    По его словам, в доме после атаки произошло возгорание кровли и верхнего этажа.

    "На месте работают спасатели, медики находятся в режиме ожидания и контроля", - написал он.

    Ранее сообщалось, что в результате налета дронов ВС РФ на пассажирский поезд в Харьковской области Украины погибли по меньшей мере пять человек.

    российско-украинская война атака дронов Киевская область
    Rusiyanın Kiyev vilayətinə dron hücumu nəticəsində iki nəfər həlak olub

