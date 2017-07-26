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    Президенты стран Балтии встретятся в Таллине с вице-президентом США

    Стороны планируют обсудить ситуацию в области безопасности в регионе© Courtesy İmage

    Баку. 26 июля. REPORT.AZ/  Президенты Латвии, Литвы и Эстонии Раймондс Вейонис, Даля Грибаускайте и Керсти Кальюлайд 31 июля в Таллине встретятся с вице-президентом США Майклом Пенсом, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    В ходе встречи стороны обсудят ситуацию в области безопасности в регионе, стратегическое сотрудничество в сферах безопасности и обороны, отношения между ЕС и США, сотрудничество в борьбе с терроризмом, а также угрозы в киберпространстве и информационном пространстве.

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