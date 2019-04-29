Президенты США и Турции провели телефонные переговоры

Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп провели в понедельник телефонные переговоры.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в ходе переговоров турецкий лидер предложил главе Белого дома создать совместную рабочую группу для разрешения разногласий по поставкам российских зенитных ракетных систем С-400.

Об этом говорится в распространенном заявлении канцелярии президента Турции.

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел сегодня телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом <…> Лидеры обменялись мнениями по теме Сирии, а также договорились продолжать тесное сотрудничество по борьбе с терроризмом. Наш президент поднял тему создания рабочей группы по поставкам систем С-400", - говорится в заявлении канцелярии президента Турции.