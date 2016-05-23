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    Президентом Австрии избран бывший лидер "зеленых" Александр Ван дер Беллен

    По итогам пересчета бюллетеней, поданных по почте, Ван дер Беллен набрал 50,3% голосов

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Президентские выборы в Австрии завершаются победой независимого кандидата, бывшего лидера "зеленых" Александра Ван дер Беллена, следует из окончательных данных подсчета голосов, опубликованных на сайте МВД страны.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, по итогам пересчета бюллетеней, поданных по почте, Ван дер Беллен набрал 50,3% голосов. Своего противника - кандидата от националистической партии Свободы Норберта Хофера он обошел на 0,6%.

    Имеющий русские корни Ван дер Беллен в напряженной борьбе обошел Хофера, лидировавшего по результатам первого тура.

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