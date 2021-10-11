Президента Бразилии не пустили на футбол без прививки от COVID-19

Президент Бразилии Жаир Болсонару был оштрафован за отсутствие маски на лице во время визита в город Перуйбе на побережье штата Сан-Паулу, а позднее его не пустили на футбольный матч без прививки от COVID-19.

Президент Бразилии Жаир Болсонару был оштрафован за отсутствие маски на лице во время визита в город Перуйбе на побережье штата Сан-Паулу, а позднее его не пустили на футбольный матч без прививки от COVID-19.

Как передает Report, об этом сообщает бразильский телеканал Globo .

Президент в субботу гулял по городу, фотографировался с местными жителями. В течение всей прогулки он был без маски, ношение которой до сих пор является обязательным в стране и городе как профилактика COVID-19.

"За отсутствие защитной маски на лице мэрия утверждает, что оштрафовала его на 500 долларов США", - отметил телеканал.

Также в этот день Болсонару не удалось посетить футбольный матч в рамках чемпионата Бразилии между командами "Сантос" и "Гремио". О своем недоумении он рассказал журналистам.

"Я хотел посмотреть игру "Сантос", но мне сказали, что нужно вакцинироваться. Зачем? У меня больше антител, чем у тех, кто привился", - приводит его слова телеканал.