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Президента Бразилии не пустили на футбол без прививки от COVID-19

Президента Бразилии не пустили на футбол без прививки от COVID-19 Президент Бразилии Жаир Болсонару был оштрафован за отсутствие маски на лице во время визита в город Перуйбе на побережье штата Сан-Паулу, а позднее его не пустили на футбольный матч без прививки от COVID-19.
Другие страны
11 октября 2021 г. 04:32
Президента Бразилии не пустили на футбол без прививки от COVID-19

Президент Бразилии Жаир Болсонару был оштрафован за отсутствие маски на лице во время визита в город Перуйбе на побережье штата Сан-Паулу, а позднее его не пустили на футбольный матч без прививки от COVID-19.

Как передает Report, об этом сообщает бразильский телеканал Globo.

Президент в субботу гулял по городу, фотографировался с местными жителями. В течение всей прогулки он был без маски, ношение которой до сих пор является обязательным в стране и городе как профилактика COVID-19.

"За отсутствие защитной маски на лице мэрия утверждает, что оштрафовала его на 500 долларов США", - отметил телеканал.

Также в этот день Болсонару не удалось посетить футбольный матч в рамках чемпионата Бразилии между командами "Сантос" и "Гремио". О своем недоумении он рассказал журналистам.

"Я хотел посмотреть игру "Сантос", но мне сказали, что нужно вакцинироваться. Зачем? У меня больше антител, чем у тех, кто привился", - приводит его слова телеканал.

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Версия на азербайджанском языке Braziliya prezidenti peyvənd olunmadığından futbol matçına buraxılmayıb

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