Президент Зимбабве вернулся в страну, опровергнув слухи о плохом здоровье

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Президент Зимбабве Роберт Мугабе прилетел из зарубежной поездки, во время которой в СМИ появились сообщения о проблемах со здоровьем 92-летнего лидера государства, сообщает Report со ссылкой на Associated Press.

Как стало известно журналистам, во вторник Мугабе покинул региональный саммит, и "борт номер один" африканского лидера вылетел в Дубай, а затем в Сингапур. По данным AP, Мугабе в Сингапуре проходил медицинское обследование.

Мугабе в субботу утром вернулся в столицу Хараре. "Я летал в Дубай по делам касательно одного из моих детей", — сказал президент журналистам без уточнения подробностей. Мугабе также пошутил, заявив, что он "был действительно мертвым и воскрес", намекнув на спекуляции в СМИ касательно его здоровья.

Мугабе является старейшим в мире действующим руководителем государства. В первый раз президентом он стал в 1987 году, однако фактически к власти пришел еще раньше, сразу после обретения страной независимости – с 1980 года Мугабе был премьер-министром. Мугабе в марте заявил, что не собирается уходить из политики после истечения срока нынешних полномочий и будет участвовать в следующих президентских выборах в стране в 2018 году. Тогда ему будет 94 года.