Президент Южной Кореи помиловал вице-президента Samsung

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль помиловал вице-президента Samsung Electronics Ли Чжэ Ёна, который был приговорен за коррупцию.
Как передает Report со ссылкой на агентство
В этот список был включен вице-президент Samsung Electronics, но не попал приговоренный к 17 годам тюрьмы за коррупцию экс-президент страны Ли Мён Бак. Он, по данным агентства, был исключен из перечня в последний момент на фоне снижения рейтинга действующего президента. В администрации Юн Сок Ёля сочли, что помилование непопулярного в обществе Ли Мён Бака может снизить уровень поддержки действующего президента.
В 2018 году вице-президент Samsung Electronics Ли Чжэ Ён был приговорен к двум с половиной годам тюрьмы с отсрочкой исполнения. Его обвиняли в даче взятки бывшему президенту страны Пак Кын Хе.