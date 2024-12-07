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Президент Южной Кореи извинился за военное положение

Президент Южной Кореи извинился за военное положение Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль принес извинения перед народом страны за свое решение о введении военного положения.
Другие страны
7 декабря 2024 г. 07:48
Президент Южной Кореи извинился за военное положение

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль принес извинения перед народом страны за свое решение о введении военного положения.

Как передает Report, об этом он заявил в прямом телевизионном обращении.

"Я приношу глубочайшие извинения за свои действия", - заявил он в прямом телевизионном обращении, после чего низко поклонился. Юн Сок Ёль также пообещал взять ответственность за свои действия и не пытаться избежать наказания, если оно последует. "Я не собираюсь пытаться избежать политической и юридической ответственности за действия в связи с объявлением военного положения", - заявил Юн Сок Ёль.

Он также подчеркнул, что не будет вновь объявлять военное положение - в последние дни в южнокорейском политическом истеблишменте и СМИ активно обсуждалась такая возможность. "Говорю прямо: не будет такой ситуации, как второе военное положение", - сказал он. Президент Южной Кореи попросил прощения у граждан за беспокойство и неудобство, которые вызвал.

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Версия на азербайджанском языке Cənubi Koreya Prezidenti hərbi vəziyyətə görə üzr istəyib

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