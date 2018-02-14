Президент ЮАР отказался уйти в отставку

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Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Президент ЮАР Джейкоб Зума, отставки которого требует правящая в стране партия "Африканский национальный конгресс" (ANC), отказался добровольно покидать свой пост, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Накануне ANC решила дать президенту Д.Зуме 48 часов, чтобы уйти в отставку. Не получив ответа от президента, в партии объявили, что 15 февраля проведут в парламенте голосование по вотуму недоверия Д.Зуме и попытаются избрать его преемником нынешнего вице-президента ЮАР Сирила Рамафосу.

"Нет, я не ухожу в отставку", - заявил президент во время выступления в эфире телеканала SABC. При этом он подтвердил, что подчинится решению парламента.

Д.Зума заявил, что не согласен с решением руководства ANC и считает его нечестным. Президент объяснил, что хотел уйти в июне после саммитов БРИКС и Африканского союза, на которых он планировал представить Рамафосу "будущим коллегам".

Президентский срок Джейкоба Зумы заканчивается в 2019 году, когда должны пройти очередные выборы главы государства.