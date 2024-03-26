Президент Венесуэлы сообщил о попытке покушения на него на митинге в Каракасе

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что на митинге в центре Каракаса в понедельник было предотвращено покушение на его жизнь.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что на митинге в центре Каракаса было предотвращено покушение на его жизнь.

Как передает Report , об этом президент страны сообщил в прямом эфире телеканала Venezolana de Television.

Венесуэльский лидер выступил на многотысячном митинге на площади имени Диего Ибарра после внесения его кандидатуры в избирательные списки для участия в президентских выборах 2024 года. "Сегодня здесь на площади Диего Ибарра двое вооруженных мужчин готовились совершить на меня покушение", - сказал он. "Задержанные признали, что принадлежат к уже не существующей ультраправой, фашистской партии Vente Venezuela", - отметил Мадуро. Он указал, что преступники были задержаны во время марша сторонников президента перед митингом, который состоялся у здания Национального избирательного совета.

Председатель правительства Каракаса Наум Фернандес ранее сообщил о задержании трех мужчин, которые проникли на манифестацию со взрывными устройствами для покушения на Мадуро.