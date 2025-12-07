Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Президент Узбекистана помиловал сотни человек

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев помиловал 615 человек перед Днем конституции страны 8 декабря.

    Как передает Report, указ опубликован на сайте лидера Узбекистана.

    В тексте документа говорится, что от наказания освободили лиц, "чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления". Из 615 человек 220 получили полное освобождение, 123 смогут не отбывать условно-досрочное наказание, 97 осужденным смягчили меру пресечения, а 175 - сократили срок лишения свободы.

    Среди помилованных девять иностранцев, 29 женщин, 23 мужчины, 264 человека в возрасте до 30 лет и девять осужденных участников запрещенных организаций, уточняется в указе.

    "Министерствам и ведомствам даны соответствующие поручения по оказанию содействия помилованным в соответствии с указом лицам в возвращении их семьям и близким, содействию их адаптации в общественной жизни, занятию полезным трудом, формированию здорового образа жизни и поиску достойного места в обществе", - добавляется в документе.

