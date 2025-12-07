Şavkat Mirziyoyev yüzlərlə insanı əfv edib
- 07 dekabr, 2025
- 21:34
Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev dekabrın 8-də Konstitusiya Günü ərəfəsində 615 nəfəri əfv edib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə fərman Özbəkistan liderinin saytında dərc olunub.
Qeyd olunub ki, əfv olunanlar əməllərindən ürəkdən peşman olan və islahata qətiyyətlə bağlı olan şəxslərdir.
Belə ki, 615 nəfərdən 220 nəfəri şərti olaraq şərti azadlığa buraxılıb, 123 nəfər şərti cəzadan azad edilib, 97 məhkumun barəsində həbs-qətimkan tədbiri dəyişdirilib, 175 nəfərin həbs müddəti azaldılıb.
Fərmanda deyilib ki, əfv olunanlar arasında 9-u əcnəbi, 29-u qadın, 23-ü kişi, 264-ü 30 yaşadək şəxs, 9-u qadağan olunmuş təşkilatların üzvü olub.
Bundan başqa, fərmana uyğun olaraq əfv olunan şəxslərin öz ailələrinə və yaxın adamlarının yanına qayıtmalarına, ictimai həyata uyğunlaşmalarına, faydalı əməklə məşğul olmalarına, sağlam həyat tərzi keçirmələrinə, cəmiyyətdə layiqli yer tutmalarına köməklik göstərilməsi ilə bağlı nazirlik və qurumlara müvafiq tapşırıqlar verilib.