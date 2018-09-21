Президент Украины подал в суд на Би-би-си

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко подал иск в суд Великобритании на телерадиокорпорацию Би-би-си в связи с публикацией материала, где утверждалось, что украинский лидер заплатил около 400 тысяч долларов за встречу с коллегой из США Дональдом Трампом.

Как передает Report, об этом сообщает газета Daily Telegraph со ссылкой на полученный в распоряжение документ.

В мае текущего года британская Би-би-си сообщила, что адвокат президента США Майкл Коэн якобы получил от посредников, действующих от имени П.Порошенко, по меньшей мере 400 тысяч долларов, чтобы организовать переговоры двух лидеров во время визита украинского лидера в США. Сюжет, в котором упоминались эти данные, был показан 23 мая в новостном выпуске телеканала BBC One, текстовая версия материала до сих пор доступна на сайте.

В жалобе, поданной в британский суд, адвокаты украинского президента отвергают эти заявления и заявляют, что публикация "серьезно повредила" репутации Порошенко и "вызывала беспокойство и замешательство". Как сказано в документе, у британской компании "нет доказательств о проведении платежей или секретных переговоров".

По данным защиты Порошенко, корпорация в ответ на жалобу украинского президента отказалась публиковать исправление и извинения.