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Президент Туркменистана предложил создать деловые платформы ОЭС

Президент Туркменистана предложил создать деловые платформы ОЭС Главы государств и правительств стран-участников Организации экономического сотрудничества в ходе саммита ОЭС отразили свое видение работы Организации и выделили ее уникальную геоэкономическую роль в ходе 15-го Саммита ОЭС в Ашхабаде, передает Report.
Другие страны
28 ноября 2021 г. 15:22
Президент Туркменистана предложил создать деловые платформы ОЭС

Главы государств и правительств стран-участников Организации экономического сотрудничества в ходе саммита ОЭС отразили свое видение работы Организации и выделили ее уникальную геоэкономическую роль в ходе 15-го Саммита ОЭС в Ашхабаде, передает Report.

"У наших народов имеются многовековые традиции, накоплен ценный опыт, который требует своего возрождения, использования и обогащения с учетом современных реалий" - сказал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, выступая на форуме.

Он акцентировал внимание на торгово-экономических отношениях между странами данного формата, высказав предложение о создании на принципах государственно-частного партнерства деловых платформ ОЭС, каждая из которых могла бы целенаправленно работать в интересах развития и расширения торговых связей.

Туркменский лидер отметил актуальность кооперации в таких сегментах, как производство промышленных товаров, сельское хозяйство, сфера услуг, более широкого задействования электронной коммерции.

Что касается сотрудничества в медицине и здравоохранении, глава Туркменистана высказался за налаживание в рамках ОЭС каналов обмена опытом, методиками и наработками в сфере противодействия опасным инфекционным заболеваниям.

"Экономическое сотрудничество на пространстве ОЭС должно сопровождаться расширением взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере", - заявил президент Гурбангулы Бердымухамедов.

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