Президент Токаев: Казахстан не планирует вступать в Союзное государство с РФ и Беларусью

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оценил призыв белорусского коллеги Александра Лукашенко, который предложил Казахстану вступить в Союзное государство России и Беларуси, как хорошую шутку.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оценил призыв белорусского коллеги Александра Лукашенко, который предложил Казахстану вступить в Союзное государство России и Беларуси, как хорошую шутку.

Как сообщает Report со ссылкой на Акорду, президент Беларуси пригласил Казахстан в союзное государство для получения доступа к ядерному оружию.

"На днях президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко предложил Казахстану вступить в Союзное государство. Я по достоинству оценил его шутку", - подчеркнул Токаев.

По мнению главы государства, необходимости в этом нет, существуют и другие интеграционные объединения, в частности, Евразийский экономический союз.

"Что касается ядерного оружия, то оно нам не нужно, поскольку мы присоединились к Договору о нераспространении ядерного оружия и Договору о запрещении испытаний ядерного оружия. Мы остаемся верными этим обязательствам", - подчеркнул президент Казахстана.