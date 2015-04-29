Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Фор Гнасингбе, действующий президент Того, переизбран на третий срок по итогам выборов главы республики.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на избирательную комиссию западноафриканской страны.

"Избирательная комиссия считает, что Фор Гнасингбе победил на выборах", — заявил глава комиссии Таффа Табиу. При этом он отметил, что результаты выборов должен утвердить конституционный суд Того.

Как сообщается, согласно предварительным результатам выборов, за действующего лидера страны проголосовали 58,75% избирателей, за его основного соперника Жан-Пьер Фабра – 34,94% избирателей.