Президент Судана покинул ЮАР, хотя суд запретил ему уезжать из страны

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Президент Судана Омар аль-Башир покинул территорию Южно-Африканской Республики, несмотря на то, что в воскресенье один из судов в ЮАР продлил ему запрет на выезд из страны, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на источник.

Агентство передает, что источник сослался на данные, полученные от министра информации Судана Ахмеда Билал Османа. Также отмечается, что некоторые местные СМИ сообщили о факте отъезда аль-Башира из ЮАР.

Некоторые источники утверждают, что видели президента Судана на саммите Африканского союза (АС) уже после сообщений о его отъезде из страны. Правительство Судана ранее сообщало, что аль-Башир покинет территорию ЮАР в понедельник по окончании саммита.

Report со ссылкой на РИА "Новости" напоминает, что продление запрета аль-Баширу на выезд из ЮАР было принято после того, как Международный уголовный суд (МУС) в Гааге призвал власти страны арестовать президента Судана.

В 2009 году МУС выдал ордер на арест суданского президента по обвинениям в военных преступлениях, в частности во время конфликта в Дарфуре. Это был первый случай в процессуальной истории МУС, когда выдается постановление на арест действующего главы государства.

В ответ суданские власти и некоторые члены АС обвинили гаагский суд в предвзятом отношении к африканским лидерам.