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Президент США заявил, что разочаровался в Илоне Маске

Президент США заявил, что разочаровался в Илоне Маске Президент США Дональд Трамп на фоне критики своей администрации миллиардером Илоном Маском заявил, что разочарован предпринимателем, добавив, что многое для него сделал.
Другие страны
5 июня 2025 г. 21:14
Президент США заявил, что разочаровался в Илоне Маске

Президент США Дональд Трамп на фоне критики своей администрации миллиардером Илоном Маском заявил, что разочарован предпринимателем, добавив, что многое для него сделал.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, об этом Трамп сообщил на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

"Я очень разочарован Илоном, я многим помог ему", - сказал он.

Американский лидер также добавил, что у него раньше были хорошие отношения с Маском, но он не знает, так ли это сейчас.

Отметим, что 3 июня Маск подверг жесткой критике "Единый, большой, красивый" законопроект Трампа о расходах и налогах, назвав его "мерзостью".
На прошлой неделе он покинул пост главы департамента эффективности правительства США (DOGE) при администрации Трампа, но при этом подчеркнул, что продолжит быть другом и советником президента.

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