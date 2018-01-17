Президент США выгнал корреспондента CNN с пресс-конференции

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп выгнал из Овального кабинета корреспондента CNN Джима Акоста.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, инцидент произошел на пресс-конференции после переговоров с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Американский лидер обрушился с критикой на корреспондента CNN Джима Акосту, который спросил его о том, как США относятся к прибытию мигрантов со всех концов планеты.

"Я бы хотел, чтобы они приезжали отовсюду", – заявил Трамп, когда Акоста спросил его, почему американский лидер хотел бы видеть в США больше граждан Норвегии.

При попытке задать новый вопрос, американский лидер указал корреспонденту CNN на дверь, добавив: "Пошел вон".

Дж.Акоста написал в Twitter: "Накричав на меня, они попытались не пустить меня задать вопрос. Раньше я никогда не встречался с подобным".

Администрация Белого дома не сделала заявлений относительно вопроса.