Президент США встретится с премьер-министром Японии во Флориде

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Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ 17-18 апреля в своей резиденции в американском штате Флорида.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Белый дом.

"Президент Дональд Трамп примет премьер-министра Японии Синдзо Абэ в (резиденции) Мар-а-Лаго 17-18 апреля", - говорится в заявлении Белого дома.

Отмечается, что они обсудят международную кампанию по оказанию максимального давления на КНДР перед запланированной встречей Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

В настоящее время идет подготовка к проведению встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына, которая должна состояться в апреле в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами. Вслед за этим ожидается проведение саммита между Ким Чен Ыном и президентом США.