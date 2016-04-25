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    ​Президент США в понедельник объявит об отправке 250 военных в Сирию

    Количество американских военных, занимающихся обучением местных сил, занятых борьбой с ИГ, увеличится

    Баку. 25 Апреля. REPORT.AZ/Президент США Барак Обама сегодня объявит об отправке в Сирию 250 военных для помощи в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство".

    Как передает Report, об этом сообщает газета Wall Street Journal.

    Ожидается, что о решении отправить в Сирию дополнительный персонал будет объявлено на встрече президента США и лидеров ряда европейских государств в Ганновере.

    Количество американских военных, занимающихся обучением местных сил, занятых борьбой с ИГ, увеличится, таким образом, до 300.

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