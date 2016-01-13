Президент США призвал попытаться вылечить рак раз и навсегда

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ В последнем обращении к конгрессу в качестве президента страны Барак Обама сообщил, что в стране нужно возродить дух инноваций, чтобы решить наиболее важные проблемы.

Как передает Report, мероприятие транслируется на сайте Белого дома.

Он подчеркнул, что когда СССР обогнали США и запустили спутник 60 лет назад, не было споров о науке или уменьшения бюджета. И спустя 12 лет американский корабль приземлился на Луну. Обама отметил роль выдающихся уроженцев страны и подчеркнул, что сейчас каждый должен стремиться к созданию лучшего мира.

В связи с этим американский президент сообщил, что следующая цель - попытка победить рак. Обама объявил о создании новой миссии, которую возглавит вице-президент Джо Байден.

"Для любимых, которых мы потеряли, для семей, которые еще можно спасти, давайте сделаем Америку страной, которая победит рак раз и всегда", - подчеркнул он.