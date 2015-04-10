Президент США прибыл в Панаму на седьмой "Саммит Америк"

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама прибыл в столицу Панамы, где примет участие в намеченном на пятницу-субботу "Саммите Америк" с участием лидеров 33 государств, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Президентский самолет Air Force One приземлился в международном аэропорту Панамы по местному времени вечером в четверг (ночь на пятницу мск). По мнению многих наблюдателей, одним из самых ожидаемых событий саммита станет встреча Обамы и лидера Кубы Рауля Кастро, пусть даже не в формате "один на один", а на полях форума.

На данный момент единственная запланированная в рабочем графике президента двусторонняя встреча - переговоры с президентом Панамы Хуаном Карлосом Варелой. Кроме того, намечена короткая встреча с президентами Уругвая Табаре Васкесом и Коста-Рики Луисом Гильермо Солисом.

Также ожидается, что Обама встретится с лидерами стран, входящих в Систему центральноамериканской интеграции (SICA). Обаму ждут и на двух форумах, проходящих в рамках саммита - Форуме предпринимателей и Форуме гражданского общества.